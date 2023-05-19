2023/05/19 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن طائرات تابعة للقوات التركية قصفت قرى جبل متين بقضاء العمادية في محافظة دهوك.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الطائرات التركية المسيرة استهدفت قبل قليل قرى جبل متين على حدود قضاء العمادية في محافظة دهوك".

وأضاف أن "القصف استهدف تجمعات مختلفة لحزب العمال، وتحديدا عجلة كان يقودها عدد من مسلحي الحزب، الذين يتخذون من سلسلة جبل متين مكانا لتدريبهم وانتشارهم".

يشار إلى أن تركيا تحمل حزب العمال الكردستاني سواء في الشمال السوري أو العراقي، مسؤولية تنفيذ عمليات على أراضيها، ما دفعها خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ 3 عمليات عسكرية في الشمال السوري، فضلاً عن تنفيذ ضربات عدة على الحدود العراقية الشمالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف تركي جديد يطال قرى جبل متين في دهوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف تركي جديد يطال قرى جبل متين في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).