وزير الدفاع: ايران لم تمنح الاسلحة للعراق مجانا خلال معارك تحرير المدن وتطالب باموالها

2023/05/19 | 11:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، إن

إيران وروسيا لم تمنح الأسلحة للعراق

مجانا وهي تطالب بأموالها وبفارق تصريف

الدولار ايضا.





وقال العباسي في لقاء تلفزيوني ، إننا

"نشكر إيران وروسيا على مساعدة الع

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