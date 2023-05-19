2023/05/19 | 11:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – الزمان: ربما تكون أجمل الأشياء هي التي لا زلنا ننتظرها، حتى ولو تبقى “تواني الثّواني” كي تصل إلينا، ومن العنوان يدرك القارئ ثقل الإحساس بالزمن الذي ينسحب على الشخصيات القصصية في هذه المجموعة، فالجميع في حالة انتظار، هي كائنات معلّقة بأحلامها؛ انتظار حبيب، انتظار مولود، انتظار غائب، انتظار الفرح، وهو ما يجعل للحياة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تواني الثّواني. قصص كائنات معلقة بأحلامها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تواني الثّواني. قصص كائنات معلقة بأحلامها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).