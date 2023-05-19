أنا لا أخافك أيها الموت .. رواية عن جدليات الفساد

2023/05/19 | 11:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – الزمان: في هذه الرواية “أنا لا أخافك أيها الموت”، تبرز إحدى أخطر جدليات الفساد في الأرض.فعلى مر تاريخ البشرية كانت متلازمة اجتماع السلطتين السياسية والدينية من أكبر منافذ الفساد في الأرض ومصدراً من مصادر الشر العميم، مما يعكّر صفو خلافة الله في الأرض ويعطل رسالة الحياة، لأنه مما يقلب الموازين ويزور الحقائق […]

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