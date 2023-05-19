رئيس الجمهورية يضع اكليلاً من الزهور على ضريح الراحل مام جلال طالباني

2023/05/19 | 11:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار فخامة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد برفقة السيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، اليوم الجمعة، ضريح رئيس الجمهورية الأسبق الراحل مام جلال طالباني.

ورافق الرئيس في زيارته وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق يعقوب، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وجمع من الأكاديميين والكتاب.

ووضع الرئيس إكليلاً من الزهور على ضريح الراحل مام جلال وقرأ سورة الفاتحة على روحه الطاهرة.

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