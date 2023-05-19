السوداني يصل جدة

2023/05/19 | 11:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة؟ إلى مدينة جدّة.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان، أن “السوداني وصل إلى مدينة جدّة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال القمّة العربية بدورتها الـ(32)”.

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