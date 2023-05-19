رويترز: زيلينسكي سيحضر القمة العربية في السعودية قبل التوجه لليابان

2023/05/19 | 11:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر مطلع لرويترز إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في طريقه لحضور القمة العربية في السعودية، الجمعة.

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