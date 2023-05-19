شاهد بالفيديو.. السوداني يصل إلى جدة للمشاركة في أعمال القمة العربية

2023/05/19 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KA8arDpJ4CE

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