شاهد بالفيديو.. رقم صادم .. موازنة العراق تساوي موازنات هذه الدول مجتمعة

2023/05/19 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FRfSrNVdTHo

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