2023/05/19 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رقم صادم .. موازنة العراق تساوي موازنات هذه الدول مجتمعة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: FRfSrNVdTHo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رقم صادم .. موازنة العراق تساوي موازنات هذه الدول مجتمعة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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