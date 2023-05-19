2023/05/19 | 12:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الجمعة ، القبض على تاجر مخدرات بحوزته (10.000) حبه من حبوب الكبتاجون المخدره في محافظة نينوى بالجرم المشهود .وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على تاجر مخدرات بحوزته 10 آلاف حبة ‘كبتاجون’ في نينوى المركز الخبري الوطني.

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