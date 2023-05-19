2023/05/19 | 12:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، الموقف الاحصائي لعمليات الضبط المنفذة في مديريات ومكاتب التحقيق خلال شهر نيسان 2023.وقالت الهيئة في الاحصائية التي تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إنه “تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تعلن حصيلة عمليات الضبط التي نفذتها خلال نيسان الماضي المركز الخبري الوطني.

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