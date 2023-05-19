شاهد بالفيديو.. مصادر: #الصدر يراقب بانتباه حراك الشارع الغاضب واختبار قوة الحكومة | اخبار المنتصف 2023/5/19

2023/05/19 | 12:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nZ81AXixUYA

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