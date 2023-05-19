النزاهة تعلن ضبط 98 متهماً بقضايا مختلفة خلال شهر

2023/05/19 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، الموقف الاحصائي لعمليات الضبط المنفذة في مديريات ومكاتب التحقيق خلال شهر نيسان 2023.

وقالت الهيئة في الاحصائية التي تلقتها (بغداد اليوم) إنه "تم ضبط 98 متهماً بقضايا مختلفة خلال شهر نيسان"، مبينة أن "عدد العمليات الكلي في بغداد والمحافظات بلغ 125 عملية خلال الشهر ذاته".

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