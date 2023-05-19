الحزبان الكرديان مجدداً على طاولة واحدة.. كوتا الأقليات والانتخابات أبرز الملفات - عاجل

2023/05/19 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر مطلع ،اليوم الجمعة، موعد اجتماع الحزبين الكرديين الرئيسين في اقليم كردستان وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني .

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مؤسسة الانتخابات في الحزبين ستعقدان اجتماعا اليوم في أربيل لبحث جملة مستجدات تتعلق بحسم موعد إجراء انتخابات برلمان كردستان".

وأضاف أن "الاجتماع سيعقد بحضور رئيسة برلمان الإقليم ريواز فائق، وسيركز على النقاط الخلافية التي تعيق إجراء الانتخابات، وأهمها قضية كوتا الأقليات".

واجتمع المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، يوم الثلاثاء الماضي في السليمانية.

واتفق الجانبان على إتخاذ خطوات عملية مع الأطراف الأخرى لإعادة تنظيم الشؤون الداخلية لكردستان وفتح صفحة جديدة في جميع العلاقات".

وفي جانب آخر من الاجتماع، بحسب بيان مشترك، "اتّفق الجانبان على تعزيز البنية الدستورية لإقليم كردستان، وتسريع الخطوات القانونية والسياسية لضمان إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها هذا العام".

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