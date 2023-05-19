‎جامعة ذي قار تُوقِّع اتفاقية تعاون علمي مع احدى الجامعات الرومانية‎



‎جامعة ذي قار تُوقِّع اتفاقية تعاون علمي مع احدى الجامعات الرومانية‎
2023/05/19 | 12:23 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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