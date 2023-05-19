القبض على ثلاثة متهمين بـ

2023/05/19 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة متهمين في محافظتي بغداد وكركوك.

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