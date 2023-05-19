2023/05/19 | 12:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقط أحد سكان ولاية هاواي الأمريكية بكاميرته شجارًا وقع بين فقمتين أمامه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاميرا ترصد عراكًا بين جرو فقمة وأخيه.. شاهد كيف وبّخت الأم ابنها الأكبر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاميرا ترصد عراكًا بين جرو فقمة وأخيه.. شاهد كيف وبّخت الأم ابنها الأكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).