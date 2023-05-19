قرداحي وحساسيات الساحة العراقية

2023/05/19 | 12:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سالم مشكور

الحملة الحالية ضد الإعلامي جورج

قرداحي هي الثانية.





عام 2021 وبعد توليه حقيبة وزارة الاعلام

اللبنانية، بدأت حملة إعلامية وسياسية

ضده، بحجة انتقاده لاستمرار الحرب في

اليمن لمجرد أنه

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