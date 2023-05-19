القبض على قاتل ضابط في ميسان

2023/05/19 | 12:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم

الجمعة، عن إلقاء القبض على مطلوب وفق

المادة الرابعة من قانون مكافحة

الإرهاب بتهمة قتل ضابط في محافظة ميسان

جنوبي العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخ

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