الانتخابات التركية..عهد جديد أم تجديد عهد؟

2023/05/19 | 12:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: محمد حسن الساعدي أنتهت الجولة الاولى من انتخابات الرئاسة التركية،...

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