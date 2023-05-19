لبنان يتسلم مذكرة اعتقال من الإنتربول بحق حاكم البنك المركزي

2023/05/19 | 12:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نقلت وكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، عن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، قوله، إن لبنان تلقى مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة.

وصدرت المذكرة، بعد أن أصدرت فرنسا مذكرة لاعتقال سلامة في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة، وهو اتهام ينفيه سلامة.

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