2023/05/19 | 12:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 3 ساعات

النزاهة العراقية والعدل الإماراتية تتوصلان لتفاهمات كبيرة بمجال استرداد المطلوبين والأموال المهربة

منذ 15 ساعة

الأمن الوطني في ديالى يُطيح بمتهم خطر من عصابة (أحمد رومية)

منذ 21 ساعة

إخماد حريق المطعم بمنطقة الجادرية ببغداد

منذ 22 ساعة

عضة كلب تودي بحياة طفل في نينوى

منذ 23 ساعة

اندلاع حريق في أحد مطاعم الجادرية وسط بغداد

منذ يوم واحد

بالعراق..



اعتقال أخطر المتهمين بتهريب المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي

منذ يوم واحد

الحبس سنة واحدة بحق مسؤول في بلدية السماوة بتهمة تضخم الأموال

منذ يومين

الشمري يفصل ضابطاً وعنصراً بالداخلية نفذا “دكة عشائرية”: خانا شرف المهنة

منذ يومين

اندلاع حريق في سوق الأولى بمدينة الصدر

منذ يومين

عقب سيجارة يحرق مخزناً تجارياً في الموصل

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تعلن ضبط 98 متهما بقضايا مختلفة خلال شهر) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تعلن ضبط 98 متهما بقضايا مختلفة خلال شهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).