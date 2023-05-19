اعتقال متهم بقتل أحد الضباط قبل عامين في ميسان

2023/05/19 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهم بقتل أحد الضباط في محافظة ميسان، فيما أشارت الى ان عملية القبض تمت في محافظة الديوانية.

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