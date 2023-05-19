2023/05/19 | 13:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تسفر عن إلقاء القبض على مجموعة من ما تسمى جماعة القربان في ذي قار ================= حسب توجيهات السيد وزير الداخلية في متابعة الحركات والجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، وبعملية استندت إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار..



القبض على 4 أشخاص ينتمون لـ’جماعة القربان’ المركز الخبري الوطني.

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