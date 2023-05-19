2023/05/19 | 13:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، اليوم الجمعة، عن إحالة مشروع المدينة الصناعية في محافظة البصرة الى احدى الشركات التخصصية لإكمال هذا المشروع المهم الى المحافظة ولم يتبقى منه سوى بعض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصناعة يعلن إحالة مشروع ‘مدينة البصرة الصناعية’ المركز الخبري الوطني.

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