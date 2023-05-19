وكالة نون الخبرية تنشر نص إحاطة بلاسخارت أمام مجلس الأمن بشأن أوضاع العراق

2023/05/19 | 13:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، نص إحاطة

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم

المتحدة في العراق جينين هينيس

بلاسخارت المقدمة إلى مجلس الأمن

التابع للأمم المتحدة.

أدناه نص الإحاطة:-

سيدتي رئيسة مجلس الأمن

السيد

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