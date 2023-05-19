"يعبدون الإمام علي وينتحرون تقرباً له".. جماعة "القربان" في قبضة الأمن بذي قار - عاجل

2023/05/19 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

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وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تسفر عن إلقاء القبض على مجموعة من ما تسمى جماعة القربان في ذي قار

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حسب توجيهات السيد وزير الداخلية في متابعة الحركات والجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، وبعملية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على ٤ متهمين من ما تسمى جماعة القربان في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار.

إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة.

إن وزارة الداخلية أخذت على عاتقها متابعة الجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، والعمل على بسط الأمن والاستقرار، وتحقيق السلم المجتمعي.

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