(بغداد اليوم) تنشر أسماء المرشحين المتقدمين للزمالة الدراسية الصينية 2023-2024

2023/05/19 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، أسماء الطلبة المرشحين المتقدمين للزمالة الدراسية الصينية للعام 2024/2023.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن"وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعلنت اليوم أسماء الطلبة المرشحين المتقدمين للزمالة الدراسية الصينية للعام 2024/2023".

وأضاف، أن "الاعلان عن القبولات الدراسية سيتم الاعلان عنها حال ورودها من الجانب المانح".

وللإطلاع على أسماء المرشحين الأصلاء والاحتياط عبر الرابط أدناه:

https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/17071.pdf

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