21 لاعباً في قائمة وطني الطائرة تحضيراً للبطولة العربية

2023/05/19 | 13:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب خالد صالح، قائمة اللاعبين استعداداً للدورة العربية التي ستحتضنها الجزائر في شهر تموز المقبل.وضمت القائمة 21 لاعباً هم: أصيل جميل ومصطفى حميد و علي طه وعمر علي وسيف حسين وعلي صاحب وحسن حيدر وكريم هادي ومصطفى بشار ومنذر خلدون وعباس رياض وعبد الله كريم وابراهيم […]

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