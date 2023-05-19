خطوة أثارت غضب ضحايا الحرب.. الجامعة العربية ترحب بعودة سوريا

2023/05/19 | 13:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى مدينة جدة السعودية، الخميس، ليترأس وفد بلاده في القمة العربية لأول مرة منذ أكثر من 12عاما، في خطوة أثارت غضب ضحايا الحرب الأهلية في هذا البلد، بعد أن خاض نظام الأسد معركة وجودية بلا أي قيود.فقد فيها مئات الآلاف من الضحايا أرواحهم، وربما أكثر من ذلك بكثير، في حين أجبر الملايين على العيش في حياة بائسة بعيدًا عن ديارهم..المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة شبكة CNN، جومانا كرادشة.

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