البرهان يعفي حميدتي من منصب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني

2023/05/19 | 13:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسوما، الجمعة، بإعفاء قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، من منصب نائب رئيس المجلس.

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