زلزال قوي في المحيط الهادي والتحذير من تسونامي

2023/05/19 | 13:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكان على مرتفعات المدينة يراقبون خليج نوميا بعد زلزال بلغت قوته 7,7 درجات في 19 أيار/مايو 2023 في كاليدونيا الجديدة © اف ب Mathurin DEREL نوميا (فرنسا) (أ ف ب) – وقع زلزال شدته 7,7 درجات على مقياس ريختر الجمعة في المحيط الهادئ على بعد 300 كلم جنوب شرق كاليدونيا الجديدة حيث تم إخلاء […]

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