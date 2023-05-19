2023/05/19 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - فرق الدفاع المدني تخمد حادث حريق اندلع في حقل محصود بقضاء كميت قرية (الجدية) بمحافظة ميسان دون تسجيل إصابات بشرية.





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