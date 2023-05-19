ميقاتي للسوداني: العراق في طليعة الدول العربية الساندة للبنان في أزمته

2023/05/19 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن العراق في طليعة الدول العربية الساندة للبنان في ازمته.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء وتلقته (بغداد اليوم) إن : "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل ، اليوم الجمعة في مدينة جدّة، رئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي، وذلك على هامش المشاركة في القمة العربية بدورتها الـ(32)، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية".

واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين العراق ولبنان وتطوير الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

وعبر ميقاتي، خلال اللقاء، عن" تقدير لبنان حكومةً وشعباً لمواقف العراق المساندة واستمرار الدعم بالوقود للشعب اللبناني"، مبينا أن "العراق اليوم في طليعة الدول العربية الساندة للبنان في تجاوز ظروفه وتدعيم استقراره".

فيما بيّن رئيس مجلس الوزراء أنّ" الموقف الداعم للشقيق لبنان في تجاوز الظروف الاقتصادية إنما ينبع من واجب الأخوّة الراسخة بين البلدين".

وأكد السوداني" دعم العراق لاستقرار لبنان في تجاوز الصعوبات والتحديات".

وتنطلق اليوم الجمعة، أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين على مستوى القادة في مدينة جدة السعودية، بمشاركة سورية رسمية.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد وصل إلى السعودية للمشاركة في القمة، وذلك بعد أسبوعين من موافقة الجامعة العربية على عودة مقعد سوريا لتنهي تعليق عضويتها، بعد نحو 12 عاما.

وتركز القمة على ملفات سوريا والأزمة في السودان والقضية الفلسطينية اضافة إلى قضايا الأمن العربي والتنمية.

وقد رفع وزراء الخارجية العرب 32 مشروع قرار، إلى القادة تتضمن أبرز القضايا التي تهم الشارع العربي.

وتأتي القمة ضمن متغيرات جيوسياسية تحيط بالمنطقة والعالم، إضافة إلى سعي قادة دول المنطقة لتصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وبقية الملفات كاليمن وليبيا ولبنان، كما ستتطرق الى الازمة الاوكرانية وتداعيتها على الاقتصاد العالمي والعربي.

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