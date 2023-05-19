2023/05/19 | 14:10 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا هذا التباطؤ في انجاز مدارس جديدة؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Vbf3dooTAjc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا هذا التباطؤ في انجاز مدارس جديدة؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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