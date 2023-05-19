2023/05/19 | 14:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8ABikVPCsHU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صلاح الدين بدء موسم حصاد الحنطة وفلاحون ينتقدون عشوائية خطة تسويق محاصيلهم) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صلاح الدين بدء موسم حصاد الحنطة وفلاحون ينتقدون عشوائية خطة تسويق محاصيلهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).