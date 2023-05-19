تأكيداً لما نشرته السومرية.. اعتقال مجموعة من

2023/05/19 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، القبض على مجموعة من ما تسمى جماعة القربان في محافظة ذي قار.

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