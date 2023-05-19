العراق والسعودية يرأسان الإجتماع الرابع للجنة المُنبثقة عن مجلس التنسيق السعوديّ العراقيّ

2023/05/19 | 14:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، ضرورة تكثيف العمل المُشترَك لمُحاربة تجارة المخدرات وتبادل المعلومات لمحاربة عصابات داعش الإرهابية.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ووزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة الأمير فيصل بن فرحان، ترأسا الاجتماع الرابع للجنة السياسيَّة والأمنيَّة والعسكريَّة المُنبثقة عن مجلس التنسيق السعوديّ العراقيّ في جدة، بحضور عدد من القادة العسكريين والأمنيين العراقيين والسعوديين”.

وأضاف البيان، أنه “جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الأخويَّة المتينة، وسُبُل تعزيزها وتطويرها في مُختلِف المجالات، بالإضافة إلى بحث تكثيف التنسيق المُشترَك لاسيما في المجالات السياسيَّة والأمنيَّة والعسكريَّة”.

وناقش الجانبان “الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تأتي استكمالًا لموضوعات الاجتماعات السابقة، وتهيئة مذكرات تفاهم في مجال تسهيل إجراءات السفر بين البلدين”.

وأكَّد الجانبان، على “ضرورة تكثيف العمل المُشترَك لمُحاربة التجارة بالمخدرات والاستفادة من الإجراءات التي تتبعها المملكة في هذا المجال، وأهمّيَّة الاستمرار في تبادل المعلومات لمحاربة عصابات داعش الإرهابيَّة”.

وتابع البيان: “وفي الختام تطرق الجانبان إلى مُستجدّات الأوضاع على الساحتين الإقليميَّة والدوليَّة”.

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