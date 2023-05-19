السوداني يؤكد لنظيره اللبناني دعم العراق لاستقرار لبنان في تجاوز الصعوبات

2023/05/19 | 14:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الجمعة، دعم العراق لاستقرار لبنان في تجاوز الصعوبات والتحديات.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الاعلامي تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان السوداني التقى […]

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