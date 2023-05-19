2023/05/19 | 14:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تنطلق بعد قليل فعاليات القمة العربية الـ32 في مدينة جدة...

ظهرت المقالة القمة العربية في جدة..الأسد يلتقي ولي العهد السعودي فور وصوله الى جدة لحضور القمة العربية (بث مباشر) أولاً على المسلة.

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