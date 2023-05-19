فيديو مروع يظهر ما فعله مسلح في حي سكني.. وكاميرا مراقبة تظهر ما حدث

2023/05/19 | 14:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة مرعبة وثقتها كاميرا مراقبة مثبته على الجسد، قام مسلح يبلغ من العمر 18 عامًا بإطلاق النار بشكل عشوائي في أحد الأحياء السكنية في مدينة فارمنغتون بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص.

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