"تحولات كبيرة".. تقرير يرصد تغيير دول عربية لسياساتها مع النظام السوري

2023/05/19 | 14:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد حضور رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قمة جامعة الدول العربية في السعودية، الجمعة، نتيجة لتحولات كبيرة في سياسة الدول العربية التي دعمت في السابق خصومه في الحرب الأهلية.

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