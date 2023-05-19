شاهد بالفيديو.. مباشر || انطلاق أعمال القمة العربية الـ32 في السعودية

2023/05/19 | 15:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R5cmuViVkW8

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