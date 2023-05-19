2023/05/19 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إلى حماية الاوكرانيين المسلمين من الحرب.

وقال زيلينسكي في كلمة له على هامش القمة العربية في جدة :" نواصل قتالنا من أجل حماية بلادنا وأدعوكم لحماية شعبنا بما في ذلك المسلمين في بلادنا".

واضاف " أناشدكم حماية شعبنا والجالية الأوكرانية المسلمة"، مضيفا "لن نستسلم ولن نخضع لأي محتل أجنبي".

واضاف "أشكر السعودية على دورها في الوساطة من أجل الإفراج عن الأسرى الأوكرانيين في الحرب"، مشيرا الى أنه "سيواصل القتال من أجل استعادة الاراضي ولا يمكن لأي دولة أن تتخلى عن شبر من أرضها".

وانطلقت اليوم أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين على مستوى القادة في مدينة جدة السعودية، بمشاركة سورية رسمية.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد وصل إلى السعودية للمشاركة في القمة، وذلك بعد أسبوعين من موافقة الجامعة العربية على عودة مقعد سوريا لتنهي تعليق عضويتها، بعد نحو 12 عاما.

وتركز القمة على ملفات سوريا والأزمة في السودان والقضية الفلسطينية اضافة إلى قضايا الأمن العربي والتنمية.

وقد رفع وزراء الخارجية العرب 32 مشروع قرار، إلى القادة تتضمن أبرز القضايا التي تهم الشارع العربي.

وتأتي القمة ضمن متغيرات جيوسياسية تحيط بالمنطقة والعالم، إضافة إلى سعي قادة دول المنطقة لتصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وبقية الملفات كاليمن وليبيا ولبنان، كما ستتطرق الى الازمة الاوكرانية وتداعيتها على الاقتصاد العالمي والعربي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الاوكراني يدعو من السعودية إلى حماية الاوكرانيين المسلمين من الحرب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الاوكراني يدعو من السعودية إلى حماية الاوكرانيين المسلمين من الحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).