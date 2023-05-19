أمين عام جامعة الدول العربية: أرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران

2023/05/19 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

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رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، بالاتفاق الاخير بين السعودية وإيران، جاء ذلك خلال حضوره اعمال القمة العربية المقامة في المملكة العربية السعودية.

وقال أبو الغيط في كلمة له خلال القمة، إننا "بالاتفاق الاخير بين السعودية وإيران".

واضاف أن "قمة جدة فرصة لاستعادة قضايا عربية تركت للآخرين منذ زمن".

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت، اعمال القمة العربية الـ32 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وبمشاركة الرئيس السوري بشار الاسد بعد انقطاع دام 12 سنة.

وقال مصادر اعلامية إن "اعمال القمة العربية الـ32 انطلقت قبل قليل، في مدينة جدة"

وتنطلق اليوم، أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين على مستوى القادة في مدينة جدة السعودية، بمشاركة سورية رسمية.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد وصل إلى السعودية للمشاركة في القمة، وذلك بعد أسبوعين من موافقة الجامعة العربية على عودة مقعد سوريا لتنهي تعليق عضويتها، بعد نحو 12 عاما.

وتركز القمة على ملفات سوريا والأزمة في السودان والقضية الفلسطينية اضافة إلى قضايا الأمن العربي والتنمية.

وقد رفع وزراء الخارجية العرب 32 مشروع قرار، إلى القادة تتضمن أبرز القضايا التي تهم الشارع العربي.

وتأتي القمة ضمن متغيرات جيوسياسية تحيط بالمنطقة والعالم، إضافة إلى سعي قادة دول المنطقة لتصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وبقية الملفات كاليمن وليبيا ولبنان، كما ستتطرق الى الازمة الاوكرانية وتداعيتها على الاقتصاد العالمي والعربي.

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