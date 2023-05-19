2023/05/19 | 15:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في مدينة جدة السعودية، اليوم

الجمعة، أعمال القمة العربية على مستوى

الملوك والرؤساء وبمشاركة العراق.

وتضمنت مسودة البيان الختامي للقمة

العربية دعم العراق وإدانة توغل القوات

التركية في الأراضي ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق أعمال القمة العربية الـ32 في مدينة جدة السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق أعمال القمة العربية الـ32 في مدينة جدة السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).