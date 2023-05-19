2023/05/19 | 15:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، إن

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

في طريقه لحضور القمة العربية في

السعودية. وذكرت الوكالة في خبر تابعته

"المطلع"، أن "زيلينسكي سيحضر قمة

الجامعة العربية في وقت ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: الرئيس الأوكراني في طريقه لحضور القمة العربية بالسعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: الرئيس الأوكراني في طريقه لحضور القمة العربية بالسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).