ولي العهد السعودي: يسرنا عودة سوريا إلى مقعدها في القمة العربية

2023/05/19 | 15:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، أنه لن نسمح بأن تتحول المنطقة إلى منطقة صراعات.

وقال بن سلمان خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة العربية في جدة “لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى منطقة صراعات”.

وأضاف : “نأمل بأن تشكل عودة سوريا إلى الجامعة العربية نهاية لأزمتها”، لافتاً الى أن ” القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية العرب المحورية”.

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