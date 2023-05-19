ترجمة عربية للكتاب الصيني “عظماء الحِرفيين الوطنيين”

2023/05/19 | 15:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت- الزمان: صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون كتاب “عظماء الحرِفيين الوطنيين” وهو ترجمة لكتاب “GREAT NATIONAL CRAFTSMEN” عن اللغة الصينية والكتاب من تأليف فريق إنتاج البرنامج التلفزيوني “عظماء الحرِفيين الوطنيين” وترجمة أوليغ عوكي.يسرد الكتاب الاستراتيجية الإعلامية التي اتّبعها فريق إنتاج البرنامج التلفزيوني “عظماء الحِرفيين الوطنيين” البرنامج الحصري الذي أنتجه مركز الأخبار في […]

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