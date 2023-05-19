عباس: نشيد بمواقف القادة العرب الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

2023/05/19 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، بمواقف القادة العرب الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس الفلسطيني خلال أعمال القمة العربية: إن “إحياء الأمم المتحدة ذكرى النكبة يدحض الروايات الإسرائيلية، ونطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني”.

أكد عباس “اللجوء إلى كل المحاكم الدولية لاستعادة الحقوق الفلسطينية”.

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